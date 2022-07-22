Chris Beyrooty, Dean Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, Daniel J. Phillips, Dean Puckett ile Nicolas Onetti’nin yönettiği ve Valeria San Martin, Agustin Olcese, Marlene Pedersen Chauviere ile Bruno Giacobbe’nin oynadığı Kızıl Kitap (The Red Book Ritual), 05 Ağustos 2022’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üç arkadaş evde yalnız kaldıklarında, eskilerden kalma Kızıl Kitap oyununu oynamaya karar verirler. Uzun zaman önce, satan ayininde kurban verilen büyücünün şeytani ruhunun, evin içinde serbest kalmayı beklediğinden habersizdirler. Kızıl Kitap’ın kapağını açtıklarında şeytani ruha biraz daha yaklaşacak ve kitabın dehşet dolu sayfalarını çevirmek zorunda kalacaklar.