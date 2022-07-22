Antalya Film Forum ve Netflix Yeni Projeleri Desteklemek İçin Güçlerini Birleştiriyor

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl 02 – 06 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Film Forum Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu, Netflix Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek. Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu, büyümekte olan uluslararası dizi sektörüne yeni isimler kazandırmak, projelere ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ilk kez iki yıl önce düzenlenmeye başlamıştı. Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu’nun ana ödülü bu yıl Netflix Türkiye tarafından verilecek.

Basın Bülteni

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