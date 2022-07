Eskil Vogt İmzalı Masumlar AKM Yeşilçam Sineması’nda

2014’te yönettiği Körlük (Blind) ile Altın Lale’yi kazanan ve Joachim Trier ile senaryosunu yazdığı Oslo, Dünyanın En Kötü İnsanı (The Worst Person In The World), Tekrar (Reprise) gibi filmlerle ses getiren Norveçli yönetmen ve senarist Eskil Vogt’un Cannes Film Festivali’nin Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) seçkisinde prömiyerini yapan 2021 yapımı filmi Masumlar, AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyiciyle buluşuyor. Kalabalıklara uyum sağlayamayan karakterlere özel bir ilgisi olan Vogt, filmde dış dünya ile yüzleşirken kişisel bir etik anlayışı geliştirmeye zorlanan gençlik halini ele alıyor. Masumlar, yetişkinleri, çocukların dehşet verici gizli dünyalarına davet ediyor.

Basın Bülteni

