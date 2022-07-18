Bülent Aydoslu’nun yönettiği ve Orhan Kılıç, Buse Sevindik, Onur Çimen ile Cansu Orhan’ın oynadığı Vesvese: Cin Fısıltısı, 29 Temmuz 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Boyoz Akademi Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şizofreni hastalığı ile mücadele etmeye çalışan Doğa, yaşadığı ve yaşattığı olaylar nedeniyle her geçen gün ailesini daha da zor günlere sürüklemektedir. Doğa’nın yaşadığı olayların Cin vakalarıyla benzerliği ailesini bu konuda önlem almak üzere harekete geçirir. Böylece Doğa’nın geçmişinde kalan ve bir türlü hatırlayamadığı özel bir anısının peşine düşerler. Karşılarına çıkan bambaşka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalan aile artık her konuda sil baştan yeni bir hayata alışmak zorundadır.