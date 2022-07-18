Başka Sinema Seçkisiyle Enka Sanat Açıkhava Gösterimleri 01 Ağustos’ta Başlıyor

ENKA Sanat ve Başka Sinema, son dönemin en çok konuşulan yerli ve yabancı yapımlarını yaz gecelerinin serinliğinde, yeşilin tam ortasında ve yıldızlar altında deneyimlemek isteyen tüm sinemaseverleri ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na bekliyor. Seçki kapsamında 01 Ağustos’ta Drive My Car, 02 Ağustos’ta West Side Story, 03 Ağustos’ta After Yang, 05 Ağustos’ta Dune, 08 Ağustos’ta Bergen, 09 Ağustos’ta Parallel Mothers, 10 Ağustos’ta Zuhal, 12 Ağustos’ta Belfast izlenebilir. Filmler, Ağustos ayının ilk iki haftası boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma geceleri sinemaseverlerle ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşacak.

Batı Yakasının Hikayesi (West Side Story)

Belfast

Bergen

Drive My Car

Dune: Çöl Gezegeni (Dune)

Paralel Anneler (Parallel Mothers)

Yang’dan Sonra (After Yang)

Zuhal