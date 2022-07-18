Yer Eksi İki Filminin Çekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çekimleri devam eden Yer Eksi İki filminden ilk kareler yayınlandı. Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı filmin seti oldukça zorlu bir coğrafyada gerçekleştiriliyor. Sezonunun en iddialı yerli yapımlarından biri olan Yer Eksi İki’nin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor. 1993 yılında Güneydoğu Anadolu’da geçen film, farklı dönemlerde yaşanmış gerçek hikâyeleri bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin yolları kesişen öykülerini anlatıyor.

Basın Bülteni

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