Kenneth Branagh’ın yönettiği ve Kenneth Branagh, Caitriona Balfe, Judi Dench ile Jamie Dornan’ın oynadığı Belfast, önümüzdeki aylarda UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir gencin çocukluğuna dair kahkahaların ve kaybedişlerin olduğu dokunaklı bir aşk hikâyesi.