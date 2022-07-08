Okan Sarul’u Kaybettik

Sinemamızın genç kurgucularından Okan Sarul, 08 Temmuz 2022 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Sarul’un çalıştığı sinema filmleri arasında Sürgün, Meryem, Benim Dünyam, Halam Geldi, Ammar: Cin Tarikatı, Süper İncir, Balayı, Siccin: Büyü Haramdır, Muska, Gulyabani, Yıldızlar da Kayar, Organik Aşk Hikayeleri, Üç Harfliler 3: Karabüyü, 4N1K, Siccin 5, Bebek Geliyorum Demez gibi filmler var. Salur’un cenazesi 09 Temmuz Cumartesi günü Tarabya Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.