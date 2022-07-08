Jared Stern ile Sam Levine’in yönettiği ve Dwayne Johnson, Kevin Hart, Vanissa Bayer ile Natasha Lyonne’un seslendirdiği animasyon film DC Süperevciller Takımı (DC League of Super Pets), 29 Temmuz 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Süper Köpek Krypto ve Superman, aynı super güçleri paylaşan ve Metropolis’te yan yana suçla savaşan, ayrılmaz en iyi arkadaşlardır. Superman ve Adalet Birliği’nin diğer üyeleri kaçırıldığında, Krypto, barınakta yaşayan bir sokak çetesini, yeni keşfedecekleri güçlerinde ustalaşarak, süper kahramanları kurtarmak için kendisiyle aynı takımda yer almaya ikna etmelidir.