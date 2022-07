Olivia Newman’ın yönettiği ve Daisy Edgar Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson ile Michael Hyatt’ın oynadığı Kya’nın Şarkı Söylediği Yer (Where The Crawdads Sing), 09 Eylül 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıllarca, “Bataklıkta Yaşayan Kız” söylentileri Barkley Cove sakinlerinin en sevdiği konu oldu, bu söylentiler zeki ve duygusal Kya’nın kasabadan uzak durmasına neden oldu. Kasabadan iki genç adamla yakınlaşan Kya kendisini dış dünyaya açar. Kya için kasabanın sıradan dünyasına dair her şey şaşırtıcıdır; ancak gençlerden biri ölü bulunduğunda, kasabalılar Kya’yı baş şüpheli olarak gösterir.