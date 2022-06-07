Ti West’in yönettiği ve Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow ile Kid Cudi’nin oynadığı X, 17 Haziran 2022’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

X, film çekimi için gittikleri evde kendilerini korkunç bir kâbusun içinde bulan bir grup gencin hikâyesini konu ediyor. Hollywood hayalleri olan bir grup gençten oluşan bir film ekibi, yetişkinlere hitap eden bir film çekmek amacıyla Teksas’ın derinliklerindeki uzak bir çiftlik evine gider. Ekip, yaşlı bir çiftin evinde film çekime başlar. Ancak çok geçmeden ev sahibi ekibi iş üstünde yakalar ve o andan itibaren grup kendilerini hayatları için verdikleri umutsuz bir mücadelenin içinde bulur.