Oyuncu – Balerin Almila Ada’dan Son Parti Filminde Muhteşem Dans Performansı

Yapımcılığını Ulak Entertainment’ın yaptığı, Enes Ateş’in yönettiği, romantik komedi ve gençlik filmi Son Parti için geri sayım başladı. 08 Nisan’da vizyona girecek olan Son Parti sinema filminde Birsu karakterini canlandıran ve dans performansıyla dikkatleri çekecek olan Almila Ada, “Birsu’nun dans ettiği sahne için kendime bir koreografi hazırladım ve prova aldıktan birkaç gün sonra dans sahnesi için kamera karşısına geçtim. Oldukça keyifliydi.” dedi. Başrollerini Fırat Altunmeşe, Almila Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş, Sezer Sarıçay’ın paylaştığı film, Shakespeare’in Hırçın Kız (The Taming of the Shrew) adlı komedi oyununun serbest bir uyarlaması.

Basın Bülteni

