Atıl Ant’ı Kaybettik

Afa Yayınları sahibi, Atıl Ant, 07 Nisan 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. Sinema kitabı denildiğinde akla ilk gelen yayınevi olan Afa Yayınları’nın kitapları arasında Akira Kurosawa, Ayna, Amerikalı, Bir Senaryo Yazmak, Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, Büyülü Fener, Bir Senaryo Yazmak, Charlie Chaplin, Fellini Fellini’yi Anlatıyor, Hitchcock, Humphrey Bogard, Ingmar Bergman, Carlos Saura, Luchino Visconti, Lütfi Ö. Akad, Meryl Streep: Hollywood’un Yeni Yüzü, Wim Wenders, Türk Film Yönetmenleri Sözlüğü, Yeşilçamda Bir Sultan gibi kitaplar var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.