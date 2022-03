Joel Crawford’un yönettiği ve Antonio Banderas, Salma Hayek, Harvey Guillen ile Florence Pugh’un seslendirdiği animasyon film Çizmeli Kedi: Son Dilek (Puss in Boots: The Last Wish), 23 Eylül 2022’de UIP filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Herkesin sevgilisi, sütsever, maceracı, korkusuz kedi geri dönüyor. Cesur kanun kaçağı Çizmeli Kedi tehlike tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin zarar verdiğini keşfediyor ve kötülüğüyle nam salmış, efsanevi Dilek Yıldızı’nı bulmak için Kara Orman’a doğru destansı bir yolculuğa çıkıyor. Ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi’nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty’den yardım istemesi gerekecektir.