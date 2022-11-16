Çizmeli Kedi: Son Dilek Filminin Türkçe Dublajlı Yeni Fragmanı Yayınlandı

Bu sonbaharda herkesin sevgilisi, süt sever, maceracı, korkusuz kedi geri dönüyor. Cesur kanun kaçağı Çizmeli Kedi, tehlike tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin zarar verdiğini keşfediyor. Çizmeli Kedi, hesabını şaşırsa da dokuz canından sekizini kullanmıştır. O canlarını geri almak için bugüne kadarki en büyük macerasına çıkıyor. Antonio Banderas, efsanevi Dilek Yıldızı’nı bulmak ve kaybettiği canlarını geri almak için Kara Orman’a doğru bir maceraya çıkan Çizmeli Kedi’yi yeniden seslendiriyor. Ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi’nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty’den yardım istemesi gerekecektir.

Basın Bülteni

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