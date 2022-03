TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç’in direktörlüğünü yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nde etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar, ünlü ressam İsmail Acar’ın sergisi gerçekleşti. Düzenlenen galada kazananların ödülleri takdim edildi. 12 ödülün sahiplerini bulduğu gala gecesinde ayrıca festival jürisinin belirlediği bir filme, Dijital Film Akademi Özel Ödülü takdim edildi.

Basın Bülteni

Ödüller:

Kurmaca Kategorisi:

1) The Bathtub

2) Dördüncü Duvar

3) Feeling Through

Belgesel Kategorisi:

1) Ballada for Galilei

2) Donuk Bakışlar

3) My Dad, Camera and I

Deneysel Kategorisi:

1) Squared

2) Mixi

3) Headshot

Animasyon Kategorisi:

1) Gün Işığı

2) The Seine’s Tears

3) Kauai

Digital Film Academy Ödülü:

Larva

Hülya Koçyiğit – Nagihan Çakar Bikiç