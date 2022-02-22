5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın Bu Yılki Yeniliği Filmim Vizyonda Bölümüne Başvurular Devam Ediyor

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle hayata geçirilen 5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın bu sene ilk defa hayata geçirilen Filmim Vizyonda bölümüne başvurular uzatıldı. DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, senaristlere destek olmak amacıyla beşinci yılında önemli ve gerekli bir yeniliğe daha imza atıyor; daha önce vizyonda kendine yer bulamamış yönetmen ve yapımcıların Filmim Vizyonda kategorisinde yarışmasına olanak sağlıyor. Kaliteli yapımlara, ihtiyaç duydukları dağıtım desteğini sağlayarak geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen yarışmaya başvurular devam ediyor.

Basın Bülteni

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