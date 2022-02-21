10 Haziran 2022 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Milyoner (Yönetmen: Emre Bahadır Çırakoğlu)

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Emre Bahadır Çırakoğlu’nun yönettiği ve Hakan Bilgin, Sarp Bozkurt, Özgün Bayraktar ile ?????’in oynadığı Milyoner, 10 Haziran 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Dada Vision tarafından vizyona çıkarılıyor.
Dört kafadar arkadaşın milli piyangodan parayı bulup birlikte hiç anlamamalarına rağmen reklam ajansı açmalarını konu alan Milyoner başarısız reklamlarla oluşan bir seriyi anlatıyor.

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