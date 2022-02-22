41. İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta Desteğiyle Beklenen Şarkı’yı Yenileyerek Tekrar Beyazperdeye Taşıyor

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor. Sinemaseverler bu yıl sinemamızın ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku’nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği, Cahide Sonku ile Zeki Müren’in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı Beklenen Şarkı’yı restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film, İKSV tarafından 08 – 19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali’nin Dünden Bugüne Türk Klasikleri bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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