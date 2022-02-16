Burak Hakkı, Afacanlar: İş Başa Düştü Çekimlerinde Baba Olmanın Avantajını Yaşadım

Enes Ateş’in yönettiği Afacanlar: İş Başa Düştü sinema filminde ailesine düşkün bir babayı canlandıran Burak Hakkı, “Baba olmanın avantajlarını filmin çekimlerinde yaşadım.” dedi. Ayrıca, “Berat ve diğer çocuklarla çalışmak hem eğlenceliydi, hem keyifli. Berat Efe son derece uyumlu ve yetenekli. Çocukların heyecanı ve enerjisi bütün sete yansıdı. Diğer çocuklarımızda aynı şekilde çok tatlı idi.” dedi. Başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı, Gaye Balım Bayrak ve Gürgen Öz’ün paylaştığı Afcanlar: İş Başa Düştü filmi, beş afacanın bir alışveriş merkezinde yaşadıkları hırsızlık olayına karışmalarının aksiyon ve komedi dolu hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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