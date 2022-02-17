Gülşen Girginkoç’u Kaybettik

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu, Seslendirme Sanatçısı ve Suflöz Gülşen Girginkoç, 17 Şubat 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Gülşen Girginkoç Kadife Çiçekleri (Cici Hala / Suflöz), Deli Dumrul (Dumrul’un Anası), Limon (Suflöz) ve Komedi Sanatı (Suflöz) adlı tiyatro oyunlarında çalışan Girginkoç, Sensiz Olamam adlı video filminde ve Atıf Yılmaz’ın yönettiği Bir Yudum Sevgi, Şerif Gören’in yönettiği Gizli Duygular ve Zeki Ökten’in yönettiği Faize Hücum adlı sinema filmlerinde rol aldı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.