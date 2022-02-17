Klondike Filmine Berlin Uluslararası Film Festivali’nden Ödül

Maryna Er Gorbach’ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er’in ortak yapımcılığını üstlendiği, Klondike, 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin Panoroma Bölümü’nde yarıştı ve Ekümenik Jüri tarafından En İyi Film ödülüne layık görüldü. Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er, Sundance Film Festivali’nin ardından Berlin Uluslararası Film Festivalin’den de ödül almaktan dolayı büyük onur duyduklarını, filmin hikâyesi ile Ukrayna’nın sesi olarak, sekiz yıldır süren şiddet ve işgali seyirciye aktarabilmenin çok önemli olduğunu dile getirdiler ve ödülün filmin görünürlüğüne katkıda bulunacağı için mutlu olduklarını belirttiler.

Basın Bülteni

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