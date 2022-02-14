Dijital Esaret’in Vizyon Tarihi 18 Mart Oldu

Günümüzün en çok konuşulan konularından dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filminin vizyon tarihi 18 Mart oldu. Senaryosunu Birol Güven’in yazdığı filmin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Sıra dışı hikâyesiyle dikkat çeken Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Başrolünde Rasim Öztekin’in yer aldığı filmin kadrosunda Özgür Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi ünlü isimler yer alıyor. Sinemaseverlerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye’de yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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