DilberAy Birinciliği Bırakmıyor

Vizyona girdiği ilk yedi günde Dilber Ay hayranlarını sinema salonlarına çekme başarısı gösteren DilberAy, izleyicilerden tam not aldı. Yaşattığı duygu seli ve kadın haklarına yaptığı vurguyla dikkatleri üzerine çeken film, üç yıl önce aramızdan ayrılan Dilber Ay’ın hayatından yola çıkarak, kadının gücünü, şiddet ve haksızlıklara karşı dimdik ayakta durma mücadelesini bir kez daha haykırıyor. Konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken DilberAy’ı ilk yedi günde, 221 bin 837 kişi izledi. Böylece vizyona girdiği ilk hafta salonları doldurmayı başaran film, seyirci sayısıyla da birinciliğe yerleşti.

Basın Bülteni

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