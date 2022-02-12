İlk Seans NMSM’nin Fragmanı Rekor Kırdı

Yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği korku üçlemesinin ilki İlk Seans NMSM’nin fragmanı kısa sürede 1 milyon kişi tarafından izlenerek yeni bir rekor kırdı. Vizyona girmek için gün sayan filmin fragmanı çok kısa sürede izleyicilerden büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok fazla yorum aldı. 11 Mart 2022 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak İlk Seans NMSM, Türk sinemasında bir ilke imza atarak sadece 14 gün vizyonda kalacak.

Basın Bülteni

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