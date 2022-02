Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin sevilen programı İbrahim Selim ile Bu Gece’nin konuğu DilberAy filmi ile gündemde olan başarılı oyuncu Büşra Pekin oldu. Büşra Pekin, yurtdışı deneyimlerinden en çok hoşlandığı yemeklere, hayatı yorumlama biçimlerinden dostluk ilişkilerine kadar her şeyi tüm samimiyetiyle İbrahim Selim ile Bu Gece programında anlattı.