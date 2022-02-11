Biletinial.com’dan 2 Filme 2 Özel Gösterim

Biletleme sektörünün teknoloji odaklı markası Biletinial’ın Uncharted ve Evlen Benimle (Marry Me) filmleri için düzenlediği iki filme iki özel gösterim; aralarında kültür – sanat hayatından temsilcilerinin de yer aldığı izleyicileribir araya getirdi. Biletinial’ın “Vizyona Girmeden İzle” mottosuyla heyecanla filmlerin ön gösterimini gerçekleştirmesi sinema sektörüne büyük katkı sağlarken yoğun bir taleple de karşılanıyor. Uncharted filminin Akmerkez Cinemapink’te, Evlen Benimle’nin (Marry Me) ise Nişantaşı City’s Cinewam Premium’da gerçekleştirildiği özel gösterimlerinde, davetliler merakla beklenen iki filmi de sinemalarda vizyona girmeden izleme ayrıcalığı yaşadı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız: 1 / 2