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Dilberay’ın İkinci Büyük Galası İzmir’de Yapıldı

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Vizyon yolculuğuna hasılat lideri olarak başlayan DilberAy filmi İzmir’de özel bir gala ile izleyiciyle buluştu. Yönetmen Ketche, Büşra Pekin, Nursel Köse ve Zeliha Kendirci’nin katıldığı söyleşi ve gerçekleşen film gösterimine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Peşini bırakmayan talihsizliklere, Allah vergisi sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip müziğiyle ilerleme savaşı veren sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan filmin İzmir galasına seyirciler akın etti.

Büşra Pekin – Zeliha Kendirci – Nursel Köse – Ketche

Ketche – Nursel Köse – Büşra Pekin – Zeliha Kendirci

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