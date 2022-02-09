Gişe Lideri Kesişme: İyi ki Varsın Eren, 2 Milyonu Geçti

Karadeniz’deki bir terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül’ün doğum gününde 01 Ocak 2022’de vizyona giren TRT ortak yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, vizyona girdiği günden itibaren imza attığı rekorlara bir yenisini daha ekledi. 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdıran film, gösterimdeki 6. haftasında da liderliği elinden bırakmayarak hasılatta 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Basın Bülteni

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