Dijital Esaret’in Vizyon Tarihi Belli Oldu, Bu Film, Ezberleri Bozacak

Senaryosunu yapımcı Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kavuk’un üstlendiği Dijital Esaret, 11 Mart Cuma günü vizyona giriyor. Mandıra Filozofu’nun çekildiği koyda çekilen ve merakla beklenen film, sinemasevere çok farklı bir deneyim yaşatacak. MinT Yapım’ın yeni sinema filmi Dijital Esaret, sinemaseverleri yeni suçlar ve suçlular ile tanıştıracak. Pek çok ilke imza atacak filmi izlerken telefonların açık tutulması istenerek sinemaseverlere ezberleri bozacak bir deneyim yaşataılcak. Bodrum’un Çökertme koyunda özel olarak hazırlanan platoda çekilen film, farklı hikâyesi ve doğal güzellikleri yansıtan görüntüleriyle de adından çok söz ettirecek.

Basın Bülteni

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