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Dilberay Vizyona Girdiği İlk Hafta Sonu Elde Ettiği Hasılatla Gişenin Lideri Oldu

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Dilberay filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonu izleyiciden tam not aldı, elde ettiği 3.715.579 TL hasılatla gişenin lideri oldu. Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmin başrolünde Büşra Pekin yer alıyor. Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Ayberk Pekcan’la birlikte Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer gibi isimleri de kadrosunda barındıran film, CJ Entertainment dağıtımıyla 407 salonda vizyona girdi.

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