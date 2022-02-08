Almodovar’ın Son Filmi Paralel Anneler, İKSV Galaları’nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Pedro Almodovar’ın yönettiği Paralel Anneler, vizyona girmeden önce 22 Şubat Salı günü 21:30’da Nişantaşı City’s Cinewam’da gösterilecek. Paralel Anneler, doğum için hastaneye gelen iki hamile kadını, orta yaşlı, pişmanlık duymayan Janis ile korkularını aşamayan, pişmanlık dolu gencecik Ana’yı izliyor. Hastanede tanışan bu iki özel kadın doğumu beklerken koridorda birbirleriyle çok şey paylaşır. Bu zaman diliminde paylaştıkları birkaç kelime, şans eseri gelişen ve karmaşıklaşan hayatlarını kesin bir şekilde değiştirecek, ikisi arasında çok özel ve yakın bir bağ oluşturacaktır.

Basın Bülteni

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