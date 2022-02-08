Roland Emmerich’in Son Bilim Kurgu Filmi Moonfall, Kaspersky Korumasını Dünyanın Dışına Taşıdı

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky, Moonfall filminin kahramanlarını dünyayı kurtarmak için yaptıkları yolculukta koruyarak çok önemli bir rol oynuyor. Film, gizemli bir gücün Ay’ı yörüngesinden çıkararak dünyayla çarpışma rotasına fırlattığı ve tüm yaşamı tehlikeye attığı heyecan verici bir hikâyeye odaklanıyor. Moonfall’un kahramanları, dünyayı kurtarma görevine çıkıyor ve yolculuklarında onları koruyan Kaspersky sistemleri, temel işlevlerin de çot güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Basın Bülteni

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