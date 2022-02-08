Disney ve Pixar’dan Işıkyılı Filminin Yeni Resmi Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Disney ve Pixar’ın 17 Haziran 2022′de vizyona girecek olan Işıkyılı için paylaşılan aksiyon dolu yeni resmi fragman yayınlandı. Filmde Chris Evans, Buzz Işıkyılı karakterini seslendiriyor. Chris Evans bu deneyimini şu kelimeler ile dile getiriyor; “Herkes ‘bir hayalin gerçekleşmesi’ ifadesini çok fazla kullanıyor ancak hayatım boyunca bu sözü hiç bu kadar içten kullanmamıştım. Beni tanıyan herkes animasyon filmlerine olan sevgimin çok derin olduğunu bilir. Pixar ailesinin bir parçası olacağıma ve hikâye anlatış biçimleri kimseye benzemeyen gerçekten muhteşem sanatçılarla çalıştığıma inanamıyorum.”

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.