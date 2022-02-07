Bir Pazarlık Miyazaki Seçkisi, 20 Şubat’ta Atlas 1948 Sineması’nda

Atlas 1948 Sineması, yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, galalar, ülke sinemaları, vizyon filmlerinin yanı sıra çok özel film seçkileriyle de ziyaretçilerini sanatla buluşturmaya devam ediyor. Atlas 1948 Sineması’nda animasyonun en büyük ustalarından Hayao Miyazaki’nin en sevilen 3 animesiyle 20 Şubat 2022 Pazar günü büyülü bir dünya yaşanacak. Hayao Miyazaki’nin fantastik dünyasının Atlas 1948 Sineması’nın tarihi atmosferiyle buluşacağı seçkide Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle), Komşum Totoro (My Neighbour Totoro) ve Prenses Mononoke (Mononoke Hime) adlı filmler sinemaseverleri bir süre oldukça keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Komşum Totoro

Prenses Mononoke (Mononoke Hime)



Yürüyen Şato