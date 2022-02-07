Sadece Bir Gece’nin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Başrollerinde Tuba Ünsal ve Cemal Hünal’ın yer aldığı, farklı ve iddialı hikâyesiyle adından söz ettirecek olan Sadece Bir Gece filmi 25 Şubat’ta vizyona giriyor. Yönetmenliğini Sinan Biçici’nin, üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Gürgen Öz, Jerji Benveniste, Duygu Şen Benveniste, Bengi İdil Uras ve Anıl Altınöz gibi isimler yer alıyor. Aşkı, sadakati ve güveni, evli bir çiftin vermek zorunda oldukları zor bir karar üzerinden sorgulatan film, “Bir aşkın en zor sınavı nedir?” sorusuna yanıt arıyor. Film afişi, James Bond, Kill Bill gibi filmlerin afişlerini tasarlayan ünlü tasarımcı Emrah Yücel, afiş fotoğrafları ise ödüllü fotoğrafçı Mustafa Seven imzası taşıyor.

Basın Bülteni

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