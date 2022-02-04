Haberler

5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın Yeniliği, Yapım Destek Platformu’nun Jüri Üyeleri Belli Oldu

Yorum yapın

DenizBank ve TÜRSAK iş birliği ile ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristlere destek amacıyla düzenlenen DenizBank İlk Film İlk Senaryo Yarışması 5. yılında önemli bir yeniliğe imza attı. Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların profesyonel destek almaları için bu yıl ilk kez hayata geçirilen Yapım Destek Platformu’nun jüri üyeleri açıklandı. Başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan’ın yapacağı jüride; İrem Sak, Burak Sağyaşar, Nurdan Sever, Aynur Demirtaş İşmen, Mehmet Yiğit Alp ile Burcu Hanağasıoğlu yer alıyor.

Aynur Demirtaş İşmen / Burak Sağyaşar

Burcu Hanağasıoğlu / Cemal Okan

İrem Sak

Mehmet Yiğit Alp / Nurdan Sever

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.