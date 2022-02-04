Moonfall’un Yıldızı Halle Berry’den Özel Açıklamalar

Roland Emmerich imzalı Moonfall, tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de bugün (4 Şubat) vizyona girdi. etkileyici görsel efektleriyle izleyici karşısına çıkan film, Ay’ın yörüngesinden çıkıp insanlık için büyük bir tehdide dönüşmesini konu alıyor. Filmin başrol yıldızı Halle Berry film için özel açıklamalarda bulundu. Hayat verdiği karakteri için “Bu rol bir erkek için yazılmıştı. Roland’ı bu rolü kadın karaktere dönüştürdüğü için takdir ediyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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