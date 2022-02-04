Hann Yapım’ın üçleme korku filmlerinin ilki İlk Seans NMSM’nin afişi görücüye çıktı. 60 dakikalık 3 korku filmiyle Türkiye’de bir ilke imza atan Hann Yapım, sadece 14 gün vizyonda kalma kararıyla da sinema sektörüne yeni bir yön çiziyor. Serinin ilk filmi olan ve 11 Mart 2022 Cuma günü vizyona girecek İlk Seans NMSM’nin afişi ilgi uyandırdı. Hann Yapım’ın titizlikle çalıştığı üçleme için yüzlerce afiş örneği arasından eleme yapılarak karar verildi. Üçleme serisinin ilk filmi olan İlk Seans NMSM’nin adı fobilerin baş harfinden meydana geliyor. Niktofobi: Karanlıktan korkma / Mizofobi: Kirlilikten korkma / Skiofobi: Gölgelerden korkma / Musofobi: Fareden korkma.

Basın Bülteni

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