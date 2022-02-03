Atlas 1948, Sanatseverlere Sanatla Dolu Bir Şubat Ayı Vadediyor

Yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması ile “art house” film seçkileriyle sinema dünyasının lider dijital platformu MUBI beyazperde iş birliği devam ediyor. Atlas 1948 Sineması, Ocak ayının MUBI’de en çok izlenen filmleri Bir Daha Asla Kar Yağmayacak, Julieta ve Körkütük’ü 04, 05, 06 Şubat tarihlerinde, dev perdede izleyebilme fırsatı sunuyor. Şubat’a özel Bana Ellerini Ver: Bir Romantik Film Seçkisi’nde ise Aşk Zamanı, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku ve Amelie filmleri, 11, 12, 13 Şubat tarihlerinde izlenebilecek.

Basın Bülteni

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Aşk Zamanı



Amelie



Bir Daha Asla Kar Yağmayacak

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

Julieta

Körkütük’