Biletinial’dan Moonfall İçin Özel Gösterim

Biletleme sektörünün teknolojik markası Biletinial, bilimkurgu severlerin merakla beklediği Moonfall için özel bir gösterim düzenledi. Görkemli yapıtların yönetmeni Roland Emmerich’in yeni filmi Moonfall, Biletinial tarafından düzenlenen özel gösterim ile Türkiye’de ilk kez seyirci ile buluştu. Levent Cinetime Özdilekpark Sineması’nda düzenlenen özel gösterim, kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.