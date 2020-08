Matthew Vaughn’ın yönettiği ve Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans ile Matthew Goode’nin oynadığı The King’s Man: Başlangıç (The King’s Man), 18 Eylül 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

David Gibson’ın The Secret Service adlı çizgi romanına dayanan filmde, tarihin en kötü tiranları ve suçluları, milyonları yok etmek için bir savaş planlamak amacıyla bir araya toplandığında, bir adam onları durdurmak için zamana karşı yarışmak zorundadır.