Muhteşem Aile Komedisi, Afacanlar: İş Başa Düştü Galası Gerçekleşti

Senaryo ve yönetmenliğini Enes Ateş’in üstlendiği Afacanlar: İş Başa Düştü filminin galası Metropol İstanbul AVM’de gerçekleşti. 04 Şubat’ta vizyona girecek filmin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve herkesi filmimize bekliyoruz.” derken, Gürgen Öz, “Bu akşam çocukların gecesi. Biz de onların yanında olduğumuz için mutluyuz.” dedi. Filmin galasına filmin yapımcılarından Sadri Alışık’ın annesi Sibel Turnagöl de katıldı.

Basın Bülteni

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