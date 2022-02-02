İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in Rol Aldığı Eflâtun Filminden İlk Teaser Yayınlandı

Pandemi öncesi çekimleri tamamlanan, başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Eflâtun filminden ilk teaser yayınlandı. Merakla beklenen Eflâtun ulusal ve uluslararası festivallere de katılacak. Öyküsü 2009 yılında Cüneyt Karakuş tarafından kaleme alınan Eflâtun’un senaryosu 2020 yılında tamamlandı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’ten CGV Mars Dağıtım Ödülü sahibi filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlandı. Filmde Bürsin ve Helvacıoğlu’na Nazan Diper, Melisa Akman, Erman Okay, Semiha Bezek, Haydar Köyel ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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