Küresel Comscore’dan 19 Aralık 2021 Tarihi İçin Gişe Özeti

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) bütün dünyada sinemalar için umut oldu. Columbia Pictures’ın yüz yılı aşkın tarihindeki en yüksek açılışını gerçekleştiren film sadece beş günde yarım milyar dolarlık hasılata ulaştı. Film dünya çapında kırk bine yakın perdede, -Kuzey Amerika hariç- altmış ülkede toplamda da 587 milyon dolarlık hasılatla sinema gişelerindeki en yüksek üçüncü açılış olmayı başardı. Filmin gişe bilgileri Sony International tarafından 19 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklamasıyla bütün dünyaya duyuruldu.

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