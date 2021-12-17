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Halk Dayı’yı Zirveye Taşıdı

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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren artan seyirci sayısıyla ilk haftanın en çok izlenilen filmi oldu. Ufuk Bayraktar hayranlarının uzun zamandır beklediği film, 10 Aralık 2021’de vizyona girdi. Film vizyona girdikten sonra zirveye doğru hızla tırmanışa geçti ve haftanın lideri olmayı başardı. Ufuk Bayraktar ve film ekibinin katılımıyla vizyon sonrası sırasıyla Eskişehir, İzmir, Bursa, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara‘da gerçekleşen oyunculu gösterimlere halkın ilgisi de yoğun oldu.

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