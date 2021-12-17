İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması Ödülleri Verildi

Bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması ödülleri Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Kısa Film Jüri Heyeti Başkanı İhsan Kabil yarışmaya katılan tüm filmlerin önemli insani konuları ele aldığına işaret ederek katılımcılara teşekkür etti. Kısa Film Yarışması’nda 15 bin Türk lirası değerindeki birincilik ödülünü Muhammed Furkan Daşbilek’in yönettiği Naftalin adlı film kazandı.

Basın Bülteni

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Ödüller:

Kısa Film Yarışması

Birincilik Ödülü: Naftalin (Muhammed Furkan Daşbilek)

İkincilik Ödülü: Servis (Ramazan Kılıç)



Üçüncülük Ödülü: Tükeniş (Kaan Atilla Taşkın)



Mansiyon Ödülü: Krampon (Abdullah Şahin)

Animasyon Senaryosu Yarışması

Birincilik Ödülü: Boşluk (Mehmet Akif Güler)



İkincilik Ödülü: Kıskaç (İlkay Tolga Havabent)

Üçüncülük Ödülü: Tahta Sandalye (Zühre Koç)

Mansiyon Ödülü: Refik (Barbaros Çelik)

Animasyon Yapım Ödülü: Karlı Bir Gün (İshak Öztürk)