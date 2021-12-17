Kayıp Şehir (Yönetmen: Adam Nee)

Adam Nee ile Aaron Nee’nin yönettiği ve Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ile Brad Pitt’in oynadığı Kayıp Şehir (The Lost City), 25 Mart 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter Dash’i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan’ın yer aldığı popüler aşk – macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesindeyken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Alan, onu kurtarmak için yola koyulur.