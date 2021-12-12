Yılın Merakla Beklenen Filmi Dilberay 04 Şubat’ta Vizyonda, Filmin Afişi Yayınlandı

Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 04 Şubat’ta beyazperdeye geliyor. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan ve Müslüm Baba filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı. 04 Şubat’ta gösterime girecek olan, bu yılın en fazla merak edilen filmi olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz. Filmde Büşra Pekin’e Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer eşlik ediyor.

Basın Bülteni

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