Dayı: Bir Adamın Hikâyesi Filmine Görkemli Gala

Merakla beklenen yılın en iddialı yapımlarından Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin galası önceki gün Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapıldı. Eski bir kabadayının yaşamından esinlenerek hayata geçirilen filmin galasına iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Gala sonrası tebrik yağmuruna tutulan filmin oyuncuları ve yönetmeni Uğur Bayraktar gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını belirtti.
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Ufuk Bayraktar – Gizem Karaca – Uğur Bayraktar